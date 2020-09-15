В Москве скончались еще 10 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве умерли после заражения коронавирусом еще 10 пациентов, свидетельствуют данные оперативного штаба.

У всех умерших была подтвержденная пневмония и имелись положительные результаты на COVID-19. Днем ранее сообщалось о 13 умерших. Всего в столице число летальных исходов достигло 5 016.

По последним данным, в Москве было зафиксировано более 272 тыс. случаев заражения коронавирусом. Вылечились более 231 тыс. пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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