МИД РФ надеется, что ОЗХО не помешает связям РФ и ФРГ из-за Навального

В МИД России оценили участие Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что участие площадки со стороны Германии не должно помешать российско-немецким отношениям по другим каналам.

В министерстве напомнили о Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, на сотрудничество в рамках которой надеется Россия.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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