Зеленский осудил произошедшее с Навальным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, который был в коме, цитирует его ТАСС.

Украинский политик назвал произошедшее с Навальным покушением. Также от лица Украины он выразил осуждение: «Мы все осуждаем покушение на господина Навального», — добавил он.

Зеленский признался, что он и многие другие люди ожидают подробностей о случившемся с россиянином.

«Ожидаем, что в ближайшее время они [подробности] появятся», — сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцом в Вене.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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