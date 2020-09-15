Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу срочника Шамсутдинова
Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае в 2019 году. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев в Facebook.
«Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля», — сказал он в опубликованном видео.
В посте с видео адвокат написал, что дело будет направлено в суд в ближайшее время, его команда готовится в защите срочника.
25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.
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