Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы «Новичка»
Россия уничтожила все запасы «Новичка», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом пишет «Интерфакс».
«Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и это было зафиксировано в установленном порядке», — сказал Нарышкин.
Директор СВР также назвал дезинформацией заявления о том, что Россия производит или хранит отравляющие вещества.
20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.
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