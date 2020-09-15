Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы «Новичка»

Россия уничтожила все запасы «Новичка», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и это было зафиксировано в установленном порядке», — сказал Нарышкин.

Директор СВР также назвал дезинформацией заявления о том, что Россия производит или хранит отравляющие вещества.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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