Врач рассказала о важных витаминах в осенний период

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала продукты, которые необходимо есть для поддержания иммунитета осенью.

По ее словам, одним из важных в защите организма от сезонных заболеваний является бета-каротин. Это вещество содержится в овощах и фруктах оранжевого и желто-оранжевого цвета — персиках, абрикосах, тыкве, моркови, дыни и сливе, которая внутри также желтая.

«Эти продукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А… Витамин А — основной витамин, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов, бактерий. Если пить чистый витамин А, он может быть токсичен», — рассказала доктор RT.

Еще одним важным веществом Аплетаева назвала витамин С. Благодаря этому витамину можно улучшить клеточный иммунитет. Кроме того, он является хорошим оксидантом и защищает клетки организма от повреждений.

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