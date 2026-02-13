СМИ: Дмитриев скоро проведет переговоры с представителями США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Также он обратил внимание, что руководитель РФПИ является главой российской части рабочей группы РФ — США по экономическим вопросам.

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Дмитриев примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Женеве.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17-18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выбор Женевы в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров прошел там же 4-5 февраля.

Ранее в Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и США в Донбассе в рамках «плана Дмитриева».