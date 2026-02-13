В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора по делу о мошенничестве

Главу челябинского управления Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве

Руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов задержан по подозрению в мошенничестве, суд поместил его под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Центральный районный суд Челябинска избрал Семенову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля, уточнил источник агентства.

Пр информации следствия, что Семенов, в частности, лоббировал интересы коммерческих организаций, принадлежащих его родственникам. В отношении подозреваемого и еще нескольких фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Кроме того, Генпрокуратура подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств Семенова и его родственников на сумму более 380 млн рублей.

До этого был арестован заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик по делу о взятке.

Ранее экс-прокурора из Подмосковья обвинили во взятке почти на полмиллиарда рублей.