Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Челябинской области арестовали главу управления Роспотребнадзора по делу о мошенничестве

Главу челябинского управления Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве
РИА Новости

Руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов задержан по подозрению в мошенничестве, суд поместил его под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Центральный районный суд Челябинска избрал Семенову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля, уточнил источник агентства.

Пр информации следствия, что Семенов, в частности, лоббировал интересы коммерческих организаций, принадлежащих его родственникам. В отношении подозреваемого и еще нескольких фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Кроме того, Генпрокуратура подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств Семенова и его родственников на сумму более 380 млн рублей.

До этого был арестован заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик по делу о взятке.

Ранее экс-прокурора из Подмосковья обвинили во взятке почти на полмиллиарда рублей.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!