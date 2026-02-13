Россиянам перечислили болезни, из-за которых может развиться аллергия

Аллергические реакции могут быть признаком серьезных заболеваний — даже онкологических. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Если у человека часто возникают аллергические реакции, особенно новые, это может быть тревожным сигналом. В первую очередь, нужно быть уверенным, что это точно аллергия, потому что изменения кожи могут появляться, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или болезнях почек, а также часто подобным образом проявляются инфекционные заболевания. Так, хеликобактерная инфекция довольно часто дает кожные проявления, которые при правильном лечении бесследно исчезают. Усиливать имеющуюся аллергию могут сопутствующие или новые заболевания, особенно если лечение этих заболеваний неэффективно. Например, патология печени может поддерживать более длительное и выраженное течение аллергических реакций», — сказала Волгина.

Она обратила внимание, что аллергические реакции часто стали провоцироваться новыми заболеваниями. Например, коронавирусная инфекция дала старт аллергии у большого количества пациентов.

«Некоторым удалось с ними справиться, а другие приобрели новые заболевания пожизненно. Аллергия может прогрессировать, если человек при наличии аллергии постоянно потребляет аллергены. В этом случае реакции становятся более выраженными, может появиться реакция на новые продукты или вещества. Особенно ярко это проявляется при употреблении продуктов с перекрестной аллергией. К примеру, у пациентов с аллергией на березовую пыльцу может быть перекрестная аллергия на яблоки. Если пациент не лечится, не соблюдает правила защиты при цветении березы, не исключает перекрестные аллергены из рациона, то его аллергия на яблоки может стать более выраженной», — пояснила Волгина.

Провоцировать развитие аллергии, по словам врача, может любое аутоиммунное заболевание: бронхиальная астма, аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет, ревматоидный артрит, а также более редкие воспалительные заболевания кишечника.

«К заболеваниями с выраженным аутоиммунным компонентом относятся и онкологические. Так что новые кожные реакции могут быть маркером очень серьезных состояний и требуют обращения к врачу», — заключила Волгина.

