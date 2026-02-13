Размер шрифта
Ребенка насмерть завалило снегом, упавшим с самовольно устроенного навеса в Москве

В Москве ребенка убило снегом, упавшим с самовольно устроенного навеса
Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве несовершеннолетнего убило снегом, который рухнул с самовольно устроенного навеса над балконом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в префектуре Восточного административного округа столицы.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. Предварительно, с самовольно установленного над балконом навеса рухнула снежная масса — в результате случившегося погиб несовершеннолетний.

Telegram-канал 112 сообщает, что снежная глыба упала на ребенка. На место прибыли медики, однако они уже ничем не смогли помочь малолетнему.

До этого снежная глыба обрушилась с крыши одноэтажного частного дома на мужчину в садовом товариществе в районе Бекасово в Новой Москве. В результате случившегося он не выжил — его задавило снежными массами.

Ранее ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Нижнем Новгороде.
 
