Двое мужчин изнасиловали и забили женщину в Подмосковье

В Подмосковье арестовали мужчин, обвиняемых в изнасиловании и жестоком избиении женщины в 2020 году. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел 26 августа 2020 года в городе Воскресенске. По версии следствия, двое мужчин познакомились с женщиной и стали все вместе распивать алкоголь — позже они избили новую знакомую. Один из агрессоров изнасиловал ее, а второй в это время подавлял сопротивление жертвы.

В какой-то момент пострадавшая сказала, что сообщит о случившемся в полицию — после этого злоумышленники, желая скрыть содеянное, жестоко избили женщину по лицу и телу — она не выжила. После этого преступники скрылись.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось выделить генетический материал предполагаемого преступника — его личность установили по федеральной базе данных. На допросе мужчина рассказал о случившемся и указал на своего соучастника — его тоже задержали. Оба фигуранта уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления.

Обоих мужчин заключили под стражу — они признали вину. Им вменили пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Назначен комплекс судебных экспертиз, проведены проверки показаний на месте.

