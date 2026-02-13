Китай планирует предоставить помощь Украине

Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что китайско-украинские отношения должны развиваться в правильном направлении.

«Китай готов оказать Украине новую гуманитарную помощь», — сказал Ван И.

В свою очередь Сибига заявил, что КНР может играть важную роль для «справедливого» завершения конфликта на Украине. Также он пригласил Ван И посетить Украину и получил ответное приглашение с китайской стороны. О сроках будущих встреч украинский министр ничего не рассказал.

В конце января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай призвал стороны украинского конфликта соблюдать три принципа, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации. По его словам, стороны не должны расширять поле боевых действий, не допускать эскалации конфликтов и не разжигать дальнейшее противостояние.

Ранее Зеленский анонсировал санкции против граждан КНР, работающих с ВПК России.