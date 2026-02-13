Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Блогер Арсен Маркарян, который обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом ТАСС сообщили в Московском городском суде.

«В суд поступило ходатайство Маркаряна о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств», — заявили в инстанции.

Особый порядок предусматривает полное признание вины и раскаяние. Взамен подсудимому не могут назначить наказание, которое превышает две трети от максимального срока по его статье.

В августе 2025 года скандально известный своими женоненавистническими высказываниями Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях большой пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждал, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее девушка, которая везла Маркаряна в багажнике, опубликовала его письмо с признанием в любви.