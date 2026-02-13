Взлеты и трагедии Анны Герман: биография, песни и личная жизнь легендарной певицы

Анну Герман называли «поющим ангелом» за сочетание красоты и нежного голоса. Каждую свою песню она пропускала через сердце, и именно это сделало ее творчество уникальным. 14 февраля артистке могло бы исполниться 90 лет. «Газета.Ru» рассказывает, каким был путь легенды — от рождения в СССР, первого триумфа на эстраде до страшной болезни и трагического финала.

Ранние годы

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года в Узбекской ССР, в городе Ургенч. По матери и частично по отцу она была потомком голландских меннонитов представителей протестантского течения. Ее семья, ведя жизнь переселенцев, жила в Польше, а позже, в XIX веке, оказалась в России и на Украине. Несмотря на голландское происхождение с примесью немецких кровей, в документах ее родители числились немцами.

Отец будущей певицы, Ойген (Евгений) Герман, был бухгалтером. В 1937 году по доносу соседей его ложно обвинили в шпионаже и через год расстреляли. Спустя двадцать лет он был посмертно реабилитирован.

Кстати В 1970-е годы Анна Герман посвятила отцу романс «Гори, гори, моя звезда». В своей аранжировке она попросила в начало добавить барабанную дробь — такая же звучала на эшафотах.

Мать, Ирма Мартенс, осталась одна с маленькой Анной и ее братом Фридрихом. Вместе с ними жила бабушка. Ирма настойчиво пыталась выяснить судьбу своего мужа, делала запросы, но все было тщетно. О том, что Ойгена расстреляли, она узнала спустя годы.

Спасаясь от преследований как семья «врага народа», они ездили по Средней Азии: жили то в Ташкенте, то в киргизском поселке Орловка, то в казахском городе Джамбуле. Младший брат Анны умер в двухлетнем возрасте от скарлатины, и это горе стало первым из многих испытаний в ее жизни.

В разгар войны Ирма встретила польского офицера Германа Гернера, бежавшего от преследования нацистов, и вышла за него замуж в 1942 году. Брак был фиктивным, но это событие буквально спасло семью. Мать Анны сменила в документах национальность и стала полькой.

Несмотря на появление ошибочной информации о том, что Гернер погиб на фронте в 1943 году (позже были обнаружены свидетельства, что Гернер выжил и сменил имя), Ирма с детьми смогла перебраться в послевоенную Польшу. Сначала они жили в небольшом городке Нова-Руда, а затем обосновались во Вроцлаве. Так началась новая глава в жизни Анны Герман.

Начало карьеры

Образование

Во Вроцлаве она пошла в школу и быстро освоила польский язык. Девочка росла разносторонне одаренной: прекрасно рисовала и пела, мечтала стать художницей или артисткой.

По окончании общеобразовательного лицея Герман даже собиралась поступать в художественную академию, но мать отговорила ее и посоветовала выбрать более практичную профессию, чтобы иметь возможность себя прокормить. Девушка прислушалась и в 1955 году стала студенткой геологического факультета Вроцлавского университета.

Студенческий билет Анны Герман Wikimedia Commons

Будущая певица погрузилась в учебу, но любовь к музыке взяла верх. В университетские годы Герман начала выступать на любительских концертах и творческих вечерах. Впервые выйдя на сцену на студенческом празднике, она, по собственному признанию, едва справилась с волнением, но ее чистый и высокий голос сразу привлек внимание публики. После одного из таких выступлений к ней подошел руководитель студенческого театра «Каламбур» Богуслав Литвинец и пригласил ее присоединиться к труппе. В 1960 году она дебютировала на сцене театра.

Но учебу девушка не бросила, хотя ради получения диплома ей пришлось временно оставить сцену. Петь она продолжала при каждом удобном случае — для друзей, на университетских мероприятиях и просто для души.

«Любовь к своему делу — если не единственное, то, во всяком случае, одно из важнейших условий для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым», — говорила Анна Герман и всегда следовала этому правилу.

После окончания института она стала магистром геологии, но ни дня не работала по специальности, предпочтя профессию эстрадной певицы.

Кстати В 1974 году, будучи знаменитой, Анна Герман записала песню «Надежда» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Свой выбор певица объяснила так: «Эта песня мне напомнила о моих друзьях-геологах».

Первые успехи

В 1961 году Анна Герман по настоянию своей подруги Янины Вильк прошла прослушивание во Вроцлавскую эстраду. Чтобы восполнить нехватку музыкального образования, девушка брала частные уроки у преподавателя консерватории.

В 1962 году она сдала квалификационный экзамен комиссии Министерства культуры и искусства Польской Народной Республики и официально стала профессиональной певицей. Ей приходилось много ездить по стране с небольшими концертами. Вскоре Герман получила стипендию на стажировку в Риме и два месяца провела в Италии, впитывая музыкальную культуру этой страны.

Постепенно имя Анны Герман становилось узнаваемым. В 1963 году ее пригласил в свой эстрадный коллектив молодой режиссер Юлиан Кшивка, которого называли «ловцом талантов». Он помог певице попасть на международный песенный фестиваль в Сопоте — один из главных музыкальных конкурсов Польши. Там певица заняла призовое место, а годом позже на фестивале в Ополе Герман произвела фурор, исполнив джазовую композицию «Танцующие Эвридики». Песня принесла ей вторую премию, но главное — настоящую славу на родине.

Вскоре высокая блондинка с ангельским голосом стала одной из самых популярных артисток польской эстрады. Ее исполнение отличалось глубокой душевностью и технической чистотой, а лирико-колоратурное сопрано покоряло слушателей. Она пела на разных языках — польском, русском, итальянском, английском, что расширяло ее аудиторию.

Популярность в разных странах

Уже к середине 1960-х годов молодая певица добилась успеха за пределами Польши.

В 1964 году Анна Герман впервые отправилась на гастроли на историческую родину своей семьи — в Советский Союз, где публика приняла ее с восторгом.

Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» сразу же предложила артистке запись пластинки. Так появился первый диск Анны Герман с песнями на польском и итальянском языках — он разошелся миллионным тиражом.

Пластинки Герман начали выходить не только в СССР, но и в Западной Европе. Ее заметили продюсеры из Италии. Польская певица приняла участие в престижных фестивалях в Сан-Ремо и Сорренто. Казалось, карьера стремительно идет в гору и впереди только новые вершины.

Анна Герман успела появиться на итальянском телевидении, выступить на одной сцене с легендарным Доменико Модуньо и побывать во многих странах с концертами. Но пик ее славы был еще впереди.

Авария и кома

«В жизни, увы, все совершается без репетиций». Эта печальная фраза, сказанная Герман, как нельзя лучше отражает внезапность и трагизм событий 1967 года.

На волне растущей популярности певица отправилась на гастроли по Италии. 27 августа 1967 года, поздно ночью, она ехала по автотрассе из Форли в Милан вместе со своим импресарио, который был за рулем. Водитель уснул, и машина на полном ходу врезалась в бетонное ограждение. Удар был чудовищной силы — Герман выбросило через лобовое стекло в придорожные кусты. Певицу нашли только под утро. Женщина чудом осталась жива. А ее спутник отделался лишь переломом кисти и ноги.

Травмы артистки оказались крайне тяжелыми: у нее насчитали 49 переломов костей, были повреждены внутренние органы. Герман находилась в коме около недели. Прогнозы врачей были неутешительны. Только после нескольких операций состояние пациентки удалось стабилизировать.

Она полгода провела в гипсовом корсете. Затем последовали месяцы реабилитации — она заново училась дышать, сидеть, ходить. Перспектива возвращения на сцену была неясной.

Имя Анны Герман исчезло с афиш. Многие поклонники артистки в СССР и Польше даже не подозревали, через какие испытания она проходит.

Певица старалась не падать духом. Она написала автобиографическую книгу «Вернись в Сорренто?..», сочиняла песни и даже вела детскую передачу на радио. Близкие как могли поддерживали артистку, ежедневно вдохновляя ее бороться за жизнь.

Анна Герман репетирует программу в звукозаписывающей студии фирмы «Мелодия», 1979 год Рудольф Алфимов/РИА Новости

Спустя три года лечения Анна Герман вернулась к полноценной жизни и творчеству. Это стало сенсацией. История певицы, которая вопреки всему выжила и снова вышла на сцену, вдохновила миллионы людей. Трагедия разделила жизнь артистки на «до» и «после», но не сломила ее дух.

В зените славы

В 1970 году Анна триумфально вернулась на сцену. Ее сольный концерт в Варшавском Дворце культуры и науки прошел с аншлагом — зал, по воспоминаниям очевидцев, аплодировал ей стоя в течение двадцати минут. Именно в 1970-е годы Герман стала яркой звездой эстрады для всей Восточной Европы.

Тогда же она записала свои самые известные песни: пронзительную «Надежду», лирическое «Эхо любви», задушевную «Когда цвели сады». Эти композиции мгновенно полюбились слушателям и стали визитной карточкой Анны Герман.

Артистку особенно тепло принимали в СССР — здесь ее считали «своей». Ни языковой барьер, ни гражданство не имели значения.

Пять знаменитых песен Анны Герман • Надежда

• Когда цвели сады

• Эхо любви

• Случайность

• Гори, гори, моя звезда

Певица часто гастролировала по Советскому Союзу, ее показывали по центральному телевидению, выпуски пластинок расходились миллионными тиражами. Такой успех объяснялся не только репертуаром и ярким талантом Анны Герман, но и ее особым обаянием — она умела поддерживать с залом почти осязаемый эмоциональный контакт.

Я выхожу с огромным уважением к людям. Я люблю их... Вот отсюда все и происходит! Анна Герман польская и советская певица

Искреннюю любовь к публике она пронесла через всю свою карьеру, и зрители отвечали ей взаимностью.

Несмотря на известность, Анна Герман отличалась скромностью и доброжелательностью. Она не гналась за модой или сиюминутной выгодой, а исполняла только те песни, которые находили отзыв в ее душе.

«Человек никогда не должен поступать вопреки своим убеждениям, вопреки характеру. Не должен делать ничего, что он сам позднее будет вспоминать с неприятным чувством»,— писала Герман в мемуарах «Вернись в Сорренто?..».

Именно верность себе и уважение к зрителю позволили ей оставаться невероятно популярной долгие годы. Многие коллеги отмечали исключительную искренность ее исполнения. Сама же певица признавалась, что магию живого концерта невозможно воссоздать в студии.

Анна Герман, 1978 год Рыбаков/РИА Новости

Личная жизнь

Несмотря на славу и успех, в душе Анна Герман оставалась обычной женщиной, мечтающей о любви и семье. Еще в 1960 году во Вроцлаве она познакомилась со студентом-инженером Збигневом Тухольским. Впервые они увидели друг друга на пляже. Мужчина приехал в командировку и попросил Герман присмотреть за его вещами. Между ними завязались дружеские отношения, постепенно переросшие в глубокое чувство.

Это была красивая, высокая, статная пара. Рост Анны Герман был 184 см. Однако Збигнев был выше нее. Шутки на тему роста их только сближали.

«Я никогда не смогла бы повиснуть на чьей-либо шее. Мешает рост», — шутила Герман, подчеркивая свою независимость.

Артистка не спешила связывать себя узами брака. Она посвящала всю себя музыке, и Збигнев понимал это, терпеливо оставаясь для нее верным спутником. В 1967 году, когда певица попала в страшную аварию, их отношения прошли серьезное испытание. Збигнев самоотверженно ухаживал за ней весь период лечения и реабилитации.

Анна Герман, 1979 год Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

После пережитой беды Анна переосмыслила многие ценности. По некоторым данным, она сама предложила возлюбленному пожениться. Свадьба была тихой и скромной, она состоялась 23 марта 1972 года под Варшавой.

В 1975 году у супругов родился сын, которого назвали в честь отца — Збигневом. Даже став матерью, Анна продолжала концертную деятельность, но сократила ее. Близкие вспоминали ее как любящую жену и мать, которая, тем не менее, не представляла своей жизни без песен.

Поздние годы и трагический уход

Анна Герман активно гастролировала, записывала новые альбомы, радовала поклонников по обе стороны «железного занавеса». Но последствия тяжелых травм давали о себе знать. Певица так и не смогла полностью восстановиться. Она мужественно переносила боли, не показывая вида, что ее что-то беспокоит.

К концу 1970-х тревожные симптомы участились — после некоторых концертов артистке становилось настолько плохо, что она теряла сознание за кулисами. Врачи подозревали, что причина в осложнениях, связанных с давними переломами.

В 1980 году во время выступления в Москве Анна внезапно почувствовала резкую боль в ноге. Концерт пришлось остановить. Обследование в больнице дало неутешительный результат: у 44-летней артистки выявили саркому — злокачественную опухоль кости.

Диагноз прозвучал как приговор. Несмотря на сложное лечение, болезнь прогрессировала. Но Герман продолжала петь. Она выходила на сцену, превозмогая боль. По воспоминаниям современников, певица даже носила темные очки, чтобы скрыть слезы, которые выступали у нее от боли.

Артистка до последнего надеялась на выздоровление и старалась жить полноценно — проводила время с семьей, работала над записками, которые позднее легли в основу книги «Анна Герман. Жизнь, рассказанная ею самой».

Певица Анна Герман на сцене Дома культуры Московского металлургического завода «Серп и молот», 1979 год Владимир Первенцев/РИА Новости

Но болезнь оказалась сильнее. После 1980 года гастрольная деятельность артистки практически прекратилась. Певица некоторое время отказывалась ложиться в больницу и пробовала лечиться дома. Ее поддерживали муж Збигнев и шестилетний сын, ради которых она держалась изо всех сил.

«Аничка, я страшно устала от боли, даже не плачу, а хочется очень лежать и спокойствия. Даже песен не жалко…потому что больно. Все стало неважным. Но как только приходит день, когда мне чуть легче – хочется петь», – из письма Анны Герман подруге Анне Качалиной.

Певица прожила еще два тяжелых года борьбы с недугом, показав пример мужества и стойкости.

Летом 1982 года состояние Анны Герман резко ухудшилось. Последние дни она провела в Военном госпитале в Варшаве.

В ночь с 25 на 26 августа 1982 года сердце певицы остановилось. Ей было 46 лет.

По роковому совпадению это случилось ровно через 15 лет после той самой автокатастрофы в Италии. Незадолго до смерти Анна Герман крестилась и венчалась.

Прощание с певицей стало общенациональным трауром — поклонники в Польше, СССР и других странах скорбели о любимой артистке. Ее похоронили на варшавском кальвинистском кладбище. На черном надгробии выгравировали скрипичный ключ и ноты.

Судьба мужа и сына

После смерти супруги Збигнев Тухольский больше никогда не женился. Трагедия помирила его с тещей Ирмой, с которой при жизни Анны у него были напряженные отношения. Их сблизило не только общее горе, но и забота о Збигневе-младшем.

Родственники Анны Герман (на снимке слева направо): муж Збигнев Тухольский, мать Ирма Мартынс и сын Збигнев-Иварр Тухольский на церемонии закладки именной звезды певицы Григорий Сысоев/ТАСС

Мальчик рос в атмосфере любви: отец и бабушка прилагали все усилия, чтобы смягчить для него боль утраты. Бабушка Ирма прожила долгую жизнь и скончалась в 2007 году в возрасте 97 лет.

С детства Збигнев был замкнутым и молчаливым, а после потери матери его отстраненность лишь усилилась. Однако это никак не помешало его успехам в учебе — он с отличием окончил школу, а затем и университет.

Юноша унаследовал отцовскую внешность. От матери ему достался красивый голос. Молодой человек в студенческие годы пел в церковном хоре, но заниматься музыкой профессионально отказался. Даже песни Анны он не слушает — воспоминания слишком тяжелы для него .

Сын пошел в отца не только внешне — их вкусы и интересы во многом совпали. С самого детства мальчик питал страсть к поездам и железным дорогам. Он унаследовал отцовский склад ума и тягу к технике. Сын Анны Герман — доктор наук, профессор Института истории науки Польской академии наук, главный редактор «Ежеквартальника истории науки и техники». Он работает экспертом в Министерстве культуры и национального наследия Польши, организует конференции и выставки, посвященные истории железнодорожного транспорта, автор множества книг и научных статей. По некоторым данным, Збигнев-младший стал председателем Польского общества любителей узкоколейных железных дорог. О его личной жизни информации нет.

В 2025 году СМИ писали о смерти вдовца Анны Герман. Збигневу Тухольскому было 94 года, и последние 43 года он жил в Варшаве. По словам соседа, пенсия у мужчины была скромная.

Наследие Анны Герман

Певица оставила после себя богатое творческое наследие. Ее светлый образ и проникновенные песни навсегда стали частью истории эстрадной музыки. За свою короткую жизнь она записала десятки композиций на разных языках, многие из которых считаются классикой.

Анна Герман сочиняла музыку и писала книги, делясь с поклонниками своими мыслями. Ее голос звучал в самых престижных концертных залах мира, а пластинки расходились многомиллионными тиражами.

Прошли десятилетия, но творчество Анны Герман продолжает привлекать новых поколений слушателей. О ней пишут книги, снимают фильмы и сериалы, публикуют статьи и воспоминания современников. Во многих городах установлены мемориальные доски певицы, в честь нее названы улицы и площади, в Москве есть сквер имени Анны Герман.

Но главным памятником стали ее песни и любовь слушателей. Голос Анны Герман, полный душевной чистоты и силы, трогает сердца. Она остается символом искренности, таланта и духовной силы, доказав, что искусство способно преодолеть любые испытания.