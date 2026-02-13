Уроженец Свердловской области завоевал медаль Олимпиады

Конькобежец Владимир Семирунний выиграл серебро Олимпийских игр в забеге на 10 тысяч метров.

Семерунний является уроженцем Свердловской области. За Польшу он выступает с 2023 года. Гражданином Польши Семирунний является с 2025 года.

В олимпийском забеге на 10 тысяч метров он уступил только представителю Чехии Методею Йилеку, отстав от него на 5,66 секунды.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

