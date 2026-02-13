В Госдуме предложили ограничить религиозные церемонии в многоквартирных домах

В Государственную Думу внесен на рассмотрение законопроект, вводящий запрет на организацию молельных домов в жилых и нежилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутатской фракции «Новые люди».

В сообщении указано, что законодательная инициатива, ограничивающая размещение молельных домов в многоквартирных зданиях, была внесена в Госдуму 13 февраля. Данный документ, инициированный партией «Новые люди», получил поддержку со стороны различных фракций и был скорректирован с учетом мнения правительства Российской Федерации.

Предлагаемый законопроект предусматривает внесение изменений в закон, регулирующий свободу совести и деятельность религиозных объединений. В соответствии с инициативой, проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний будет запрещено в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристроенных к ним помещениях. Кроме того, законопроект уточняет, что религиозные обряды могут совершаться в жилых помещениях исключительно для удовлетворения личных духовных потребностей жильцов данных помещений.

В случае одобрения закон вступит в силу после официальной публикации.

