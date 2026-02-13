Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Госдуме предложили ограничить религиозные церемонии в многоквартирных домах

В Госдуму внесен проект о запрете молельных комнат в многоквартирных домах
StockLab/Shutterstock/FOTODOM

В Государственную Думу внесен на рассмотрение законопроект, вводящий запрет на организацию молельных домов в жилых и нежилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутатской фракции «Новые люди».

В сообщении указано, что законодательная инициатива, ограничивающая размещение молельных домов в многоквартирных зданиях, была внесена в Госдуму 13 февраля. Данный документ, инициированный партией «Новые люди», получил поддержку со стороны различных фракций и был скорректирован с учетом мнения правительства Российской Федерации.

Предлагаемый законопроект предусматривает внесение изменений в закон, регулирующий свободу совести и деятельность религиозных объединений. В соответствии с инициативой, проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний будет запрещено в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристроенных к ним помещениях. Кроме того, законопроект уточняет, что религиозные обряды могут совершаться в жилых помещениях исключительно для удовлетворения личных духовных потребностей жильцов данных помещений.

В случае одобрения закон вступит в силу после официальной публикации.

Ранее «Бог Кузя» возобновил религиозные собрания после освобождения из колонии.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!