«Ничего за это не будет»: в Кургане сына учительницы обвинили в жестоком избиении девочки

Ura.ru: в Кургане сын учительницы избил ногами одноклассницу
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Кургана избил одноклассницу после конфликта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на бабушку пострадавшей.

Как рассказала женщина, между шестиклассниками произошла словесная перепалка. Во время ссоры мальчик толкнул оппонентку и, когда та рухнула на пол, стал пинать ее ногами.

В результате ученице понадобилась помощь медиков, сейчас она находится на больничном. На опубликованных изданием кадрах заметны крупные синяки.

Как рассказала родственница, у детей и до этого возникали конфликты. Например, когда девочка ответила на оскорбления, оппонент порвал ей рюкзак. При этом сам школьник якобы является сыном учительницы и ранее заявлял детям, что «он может делать, что захочет, и ему ничего за это не будет».

В администрации города рассказали, что в школе проводится проверка. Там также добавили, что с участниками конфликта провели беседу, они помирились.

В школе отметили, что конфликтов между этими детьми раньше не было.

Ранее в Англии учительницу на 5 лет отстранили от профессии за пьяный вид на работе.
 
