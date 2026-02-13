Размер шрифта
Названа причина, по которой житель Башкирии отрубил матери голову и расчленил ее тело

Суд Башкирии на 2 месяца арестовал мужчину, отрубившего матери голову топором

Суд в Башкирии арестовал 25-летнего жителя города Кумертау, отрубившего голову матери и расчленившего ее тело, сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов региона.

Там уточнили, что причиной расправы стала личная неприязнь молодого человека к женщине. При этом он воспользовался топором из ванной, а на мать напал в кухне, когда она сидела на стуле за столом. Тело он расчленил и поместил в полиэтиленовые пакеты, стеклянные банки и пластиковые тазы, чтобы скрыть следы преступления.

В посте говорится, что адвокат мужчины и он сам просили суд не заключать его под стражу. Однако судья арестовал задержанного на два месяца. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого в Индии братья жены отрезали ее мужу ноги, когда он пришел помириться с супругой. Во время разговора в дом прибыли два шурина Динеша Cоланки — Канджи и Хаку Савалия. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего Хаку позвонил остальным братьям — Нану, Багхе и Джадаву — и еще трем неизвестным.

Когда они приехали, ситуация быстро переросла в кровавое нападение. По словам очевидицы, Багха ударил Соланки металлической трубой по голове, сбив его с ног. Затем Джадав и еще несколько мужчин топором отрубили ему ноги, в то время как двое стояли на страже снаружи.

