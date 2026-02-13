Каллас: в ЕС входят маленькие страны, но некоторые из них еще этого не поняли

Евросоюз является сообществом «маленьких» стран. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Она отметила, что Европа «хочет сражаться за мир», в котором имеются «какие-то правила».

«Поскольку большинство европейских стран — это маленькие страны или страны, которые еще не поняли, что они маленькие», — сказала Каллас.

По ее словам, поэтому государствам ЕС «необходим миропорядок, основанный на правилах, чтобы он их защищал».

9 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что НАТО, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе утратили первоначальный смысл своего существования и действуют вопреки собственным принципам.

29 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз с каждым днем становится «все большим диктатором». Критика со стороны политика последовала в ответ на решение Суда Европейского союза признать Венгрию виновной в том, что в 2020 году она нарушила право блока выражать единую позицию всех государств-членов по международным вопросам.

Ранее в Финляндии заявили, что Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в «четвертый рейх».