ФАС выявила случаи завышения цен на топливо в ряде регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о пристальном внимании к ценообразованию на топливном рынке. продолжает контролировать ситуацию с ценами на топливо: по итогам мониторинга инициировано десять дел в отношении как крупных нефтяных компаний, так и независимых участников рынка нефтепродуктов, сообщили в ведомстве.

«По результатам мониторинга ранее были возбуждены и рассматриваются десять дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов в связи с наличием в их действиях признаков нарушения Закона о защите конкуренции», – говорится в сообщен.ии

В частности, управление ФАС по Республике Саха (Якутия) инициировало дела против компаний «Туймаада-Нефть» и «Саханефтегазсбыт». В Хабаровском крае под прицел регулирующего органа попали независимые розничные продавцы топлива «Флагман» и «АЗС Трансбункер». По мнению ФАС, данные организации нарушили закон, установив необоснованно высокие цены на топливо. Схожие нарушения выявлены и на Камчатке, где под подозрение попал независимый поставщик дизельного топлива.

Кроме того, внимание ведомства привлекли действия участников розничного рынка нефтепродуктов в Ханты-Мансийском автономном округе – компаний «Сибтрансперевозки» и «Петролстрат». В отношении них возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, касающегося картельного сговора с целью установления или поддержания цен. Аналогичные нарушения зафиксированы у независимых розничных продавцов горючего в Крыму, подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе ФАС также сообщили, что УФАС по Республике Коми вынесло предупреждение поставщику моторного топлива «Ликард», занимающему доминирующее положение на рынке, за ограничение отгрузок нефтепродуктов отдельным хозяйствующим субъектам. Компания выполнила требования регулятора.

Ранее ФАС проводила внеплановые проверки топливного рынка из-за подозрения в картельном сговоре на фоне роста цен.