В Челябинске супруги похитили у работодателя 21 млн рублей

В Челябинске супругов осудили за обман работодателя на 21 млн рублей

Суд вынес приговор паре из Челябинска, которая обманула работодателя на более чем 20 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, супруги работали в одной компании: муж был заместителем директора по техническим вопросам, жена – экономистом, но параллельно была учредителем своего общества с ограниченной ответственностью.

Используя контрагента, они добились заключения контракта между компанией и ООО на 18 миллионов рублей. Предприятие супруги должно было поставить комплектующие на эту сумму. Груз так и не отправили, но составили фиктивные документы на поступление товара.

«Кроме того, подсудимыми путем различных аналогичных мошеннических действий причинен ущерб предприятию на сумму 3,6 млн рублей», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы, его супругу – к четырем годам и шести месяцам. Сроки они будут отбывать в колонии общего режима.

