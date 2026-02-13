Размер шрифта
В Челябинске супруги похитили у работодателя 21 млн рублей

В Челябинске супругов осудили за обман работодателя на 21 млн рублей
Andrei_R/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор паре из Челябинска, которая обманула работодателя на более чем 20 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, супруги работали в одной компании: муж был заместителем директора по техническим вопросам, жена – экономистом, но параллельно была учредителем своего общества с ограниченной ответственностью.

Используя контрагента, они добились заключения контракта между компанией и ООО на 18 миллионов рублей. Предприятие супруги должно было поставить комплектующие на эту сумму. Груз так и не отправили, но составили фиктивные документы на поступление товара.

«Кроме того, подсудимыми путем различных аналогичных мошеннических действий причинен ущерб предприятию на сумму 3,6 млн рублей», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы, его супругу – к четырем годам и шести месяцам. Сроки они будут отбывать в колонии общего режима.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах перед Днем святого Валентина.
 
