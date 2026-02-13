Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Сердобске перед скандалом с сертификатами власти отказали многодетной семье в жилье

Регнум: власти Сердобска отказали в сертификате на жилье многодетной семье
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

В Сердобске, где экс-мэр попала в скандал с выдачей сертификатов на жилье, многодетная семья не смогла получить помощь с улучшением условий. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Как рассказала сама коренная жительница по имени Олеся, в момент обращения в администрацию она была беременна пятым ребенком. Вместе с мужем и остальными детьми они жили в квартире площадью 40 квадратных метров.

Женщина попыталась получить помощь, но ей отказали, так как в жилье семьи было превышение площади на десять «квадратов». Помимо этого, власти якобы отказали ей и в субсидии на покупку земли, поэтому пара решила разбираться с проблемой самостоятельно.

«Мы с мужем просто копили и взяли землю, всей нашей большой семьей строим дом вместе. Не жалеем ни о чем, мы со всем справились, но просто обидно», – рассказала она.

Олеся также прокомментировала ситуацию с выдачей сертификатов семье уроженцев других стран. По ее словам, в администрации не могли не знать, что это глава семьи – двоеженец.

Скандал, прогремевший в Сердобске, начался из-за публикации мэра Марины Ермаковой на странице во «ВКонтакте». Она отчиталась о выдаче жилищных сертификатов местным семьям, но на фото были женщины в платках. За это ее раскритиковали жители города. Сама чиновница ушла в отставку.

Позже выяснилось, что обе женщины являются женами одного мужчины. Вся семья получила гражданство России.

Следователи проводят проверку.

Ранее в Мытищах семье мигрантов выдали сертификат на жилье.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!