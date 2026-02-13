В Сердобске перед скандалом с сертификатами власти отказали многодетной семье в жилье

В Сердобске, где экс-мэр попала в скандал с выдачей сертификатов на жилье, многодетная семья не смогла получить помощь с улучшением условий. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Как рассказала сама коренная жительница по имени Олеся, в момент обращения в администрацию она была беременна пятым ребенком. Вместе с мужем и остальными детьми они жили в квартире площадью 40 квадратных метров.

Женщина попыталась получить помощь, но ей отказали, так как в жилье семьи было превышение площади на десять «квадратов». Помимо этого, власти якобы отказали ей и в субсидии на покупку земли, поэтому пара решила разбираться с проблемой самостоятельно.

«Мы с мужем просто копили и взяли землю, всей нашей большой семьей строим дом вместе. Не жалеем ни о чем, мы со всем справились, но просто обидно», – рассказала она.

Олеся также прокомментировала ситуацию с выдачей сертификатов семье уроженцев других стран. По ее словам, в администрации не могли не знать, что это глава семьи – двоеженец.

Скандал, прогремевший в Сердобске, начался из-за публикации мэра Марины Ермаковой на странице во «ВКонтакте». Она отчиталась о выдаче жилищных сертификатов местным семьям, но на фото были женщины в платках. За это ее раскритиковали жители города. Сама чиновница ушла в отставку.

Позже выяснилось, что обе женщины являются женами одного мужчины. Вся семья получила гражданство России.

Следователи проводят проверку.

Ранее в Мытищах семье мигрантов выдали сертификат на жилье.