Песков объяснил выбор Женевы в качестве площадки для переговоров по Украине

Песков: следующий раунд переговоров будет в Женеве, так как это удобно для всех

Выбор Женевы в качестве площадки для предстоящего раунда переговоров между Россией, США и Украиной обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству ТАСС.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — пояснил Песков, комментируя перенос места проведения переговоров в Европу.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд переговоров в том же формате прошел там же 4-5 февраля.

13 февраля Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров, посвященных урегулированию украинского кризиса, вновь пройдет в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля, но уже в Женеве.

Ранее Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Женеве.