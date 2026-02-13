Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Песков объяснил выбор Женевы в качестве площадки для переговоров по Украине

Песков: следующий раунд переговоров будет в Женеве, так как это удобно для всех
Сергей Бобылев/РИА Новости

Выбор Женевы в качестве площадки для предстоящего раунда переговоров между Россией, США и Украиной обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству ТАСС.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — пояснил Песков, комментируя перенос места проведения переговоров в Европу.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд переговоров в том же формате прошел там же 4-5 февраля.

13 февраля Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров, посвященных урегулированию украинского кризиса, вновь пройдет в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля, но уже в Женеве.

Ранее Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!