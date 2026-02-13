Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

Росстат: годовая инфляция в России в январе 2026 года ускорилась до 6%
Shutterstock

В январе 2026 года инфляция в России достигла 1,62%, что выше показателя декабря 2025 года, когда она составляла 0,32%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Фактический рост потребительских цен в январе оказался заметно ниже, чем прогнозировали аналитики. Экономисты ожидали инфляцию на уровне 1,96%, а недельная динамика и вовсе указывала на 2,05%.

В годовом выражении инфляция в январе 2026 года ускорилась до 6% (ожидания аналитиков составляли 6,35%) с 5,59%, зафиксированных на конец декабря 2025 года.

Предварительные данные за первые 9 дней февраля текущего года и аналогичного периода прошлого года демонстрируют замедление годовой инфляции до 5,93% на 9 февраля (расчет исходя из недельной динамики). Таким образом, годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 процентных пункта ниже, чем оценивал ЦБ (6,3%) до публикации январских данных.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий товары, подверженные административному или сезонному влиянию, в январе 2026 года составил 100,95% (в декабре 2025 года — 100,37%), а в годовом выражении — 105,43% (после 105,44% в декабре).

В январе цены на продовольственные товары выросли на 1,95% (в годовом выражении – на 5,88%). При этом плодоовощная продукция подорожала на 8,76% (в годовом выражении – подешевела на 3,40%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,61% (в годовом выражении цены выросли на 3,18%).

В сфере услуг зафиксирован рост цен в среднем на 2,33% (в годовом выражении – на 9,58%).

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 16% в декабре 2025 года, ожидая замедление инфляции.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!