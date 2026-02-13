В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

Росстат: годовая инфляция в России в январе 2026 года ускорилась до 6%

В январе 2026 года инфляция в России достигла 1,62%, что выше показателя декабря 2025 года, когда она составляла 0,32%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Фактический рост потребительских цен в январе оказался заметно ниже, чем прогнозировали аналитики. Экономисты ожидали инфляцию на уровне 1,96%, а недельная динамика и вовсе указывала на 2,05%.

В годовом выражении инфляция в январе 2026 года ускорилась до 6% (ожидания аналитиков составляли 6,35%) с 5,59%, зафиксированных на конец декабря 2025 года.

Предварительные данные за первые 9 дней февраля текущего года и аналогичного периода прошлого года демонстрируют замедление годовой инфляции до 5,93% на 9 февраля (расчет исходя из недельной динамики). Таким образом, годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 процентных пункта ниже, чем оценивал ЦБ (6,3%) до публикации январских данных.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий товары, подверженные административному или сезонному влиянию, в январе 2026 года составил 100,95% (в декабре 2025 года — 100,37%), а в годовом выражении — 105,43% (после 105,44% в декабре).

В январе цены на продовольственные товары выросли на 1,95% (в годовом выражении – на 5,88%). При этом плодоовощная продукция подорожала на 8,76% (в годовом выражении – подешевела на 3,40%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,61% (в годовом выражении цены выросли на 3,18%).

В сфере услуг зафиксирован рост цен в среднем на 2,33% (в годовом выражении – на 9,58%).

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 16% в декабре 2025 года, ожидая замедление инфляции.