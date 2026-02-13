Размер шрифта
Появилось видео прибытия Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В аэропорту Мюнхена Зеленского встретил посол Украины с коллегами

Президента Украины Владимира Зеленского, прилетевшего на Мюнхенскую конференцию по безопасности, в аэропорту встречали посол республики в Берлине Алексей Макеев и, предположительно, военный атташе и другие сотрудники диппредставительства. Видео Макеев опубликовал в соцсети X.

В декабре 2025-го перед прибытием политика в Берлине ввели максимальные меры безопасности. Улицы в правительственном квартале перекрывали из-за прибытия и отъезда высоких гостей. Когда именно, не уточнялось из соображений безопасности. Кортеж лидера Украины сопровождала полиция.

А в конце месяца, когда Зеленский прилетел в Майами, где у него была запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, в аэропорту его тоже встречали только посол Украины в США Ольга Стефанишина и два чиновника.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее Германия назвала себя главным спонсором Украины.
 
