Диверсанту из Подмосковья назначили психиатрическую экспертизу

Суд усомнился во вменяемости одного из диверсантов с железной дороги

Московский областной суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу поджигателю электричек Ярославу Кулигину, которого обвиняют в диверсиях по заказу Украины. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

В начале заседания председатель коллегии судей Олеся Костюк зачитала сведения о психическом здоровье Кулигина, которые поступили из ФСИН. Там сообщили, что с 11 июля 2026-го по настоящее время молодой человек находится на стационарном лечении психиатрического отделения одной из фсиновских больниц.

«С диагнозом <...> — симптом зависимости от нескольких ПАВ (психоактивных веществ, этот термин включает как наркотики, так и алкоголь, психотропные лекарства – прим. «Газеты.Ru»), воздержание в условиях, исключающих употребление», — огласила Костюк.

Согласно истории болезни, Кулигин дважды наносил себе порезы, в том числе 10 апреля 2024 года. Как писали СМИ, молодой человек сделал это прямо в зале Мосгорсуда. Тогда он «обратил на себя внимание неадекватным поведением и нелепыми высказываниями», отметила судья. Позже, 10 июля 2025-го Ярослав вновь порезал себя в камере СИЗО — «свое поведение объяснял тем, что сегодня встал в плохом настроении».

«Можете объяснить, что вас побудило в этот момент?», – поинтересовалась судья у Кулигина в «клетке» зала заседаний.

Он ответил отрицательно. Затем после общения с адвокатом отметил, что хочет изменить свой ответ.

«Я нанес себе самопорезы в знак протеста против политического режима и репрессий, которые проводятся против меня и моих друзей», — заявил он.

Адвокат Кулигина в ходе выступления в суде отметил, что у его клиента были три черепно-мозговые травмы, амнезия. Посовещавшись, судьи назначили Кулигину дополнительную психиатрическую экспертизу, уже в другой больнице, не фсиновской. Цель — понять, может ли обвиняемый участвовать в судебном процессе и осознавать происходящее, либо нуждается в специализированном лечении.

Вместе с Кулигиным по делу проходят двое несовершеннолетних. Согласно открытым источникам, подростки занялись диверсиями осенью 2023 года. Сожгли электровозы двух электричек в депо Лобни и Домодедово, релейный шкаф и трансформаторную подстанцию в районе станции Домодедово. Их действия вызвали задержку поездов. Троицу быстро задержали той же осенью, с тех пор они остаются в СИЗО.

Как писали СМИ, сами подростки хотели быстро заработать, не считая, что выполняют какие-то политические задания. Анонимный куратор из интернета платил им около 100 тыс. руб. за поджог. Изначально друзей обвинили по «легкой» статье о приведении в негодность транспортной инфраструктуры, позже дело переквалифицировали в диверсию, совершенную группой лиц (ст. 281 УК).

Ранее суд арестовал в Крыму двух мужчин, которые пересылали Украине данные о военных объектах на полуострове.