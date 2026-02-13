«Наши визави говорить не хотят»: почему Мединский вновь представит Россию на переговорах с Украиной

Новый раунд трехсторонних переговоров (Россия — США — Украина) пройдет уже на следующей неделе в Женеве. В отличие от январской встречи в Абу-Даби, где российскую сторону представлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, теперь делегацию возглавит председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Кто еще будет представлять Россию, кого в Швейцарию отправит Владимир Зеленский, и почему Мединского вернули в переговорную группу — в материале «Газеты.Ru».

Кого отправил Кремль

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 17-18 февраля в Женеве, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская делегация, как сообщил источник ТАСС, будет насчитывать не менее 15 человек. Возглавит ее помощник главы государства Владимир Мединский .

В число переговорщиков, по словам собеседника агентства, войдет и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а прибудут они в Швейцарию 17 февраля. Кроме того, по данным ТАСС, в переговорах примет участие глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Источник агентства сообщил, что он также прибудет в Женеву на следующей неделе для участия в консультациях по урегулированию ситуации на Украине.

Почему Мединский?

Переговорный процесс между Россией, Украиной и США, по всей видимости, приближается к завершающей стадии, заявил политический обозреватель Андрей Пинчук. Он напомнил, что Швейцария традиционно используется как площадка для российско-американских контактов высокого уровня.

Пинчук также подчеркнул, что российскую делегацию снова возглавит Мединский. По его оценке, это может свидетельствовать о том, что этап обсуждений на уровне руководителей спецслужб уже пройден.

«Это значит, что тот этап, на котором нужно было определить практические механизмы вдоль линии фронта, механизмы контроля за безопасностью, механизмы разграничения и так далее, они просто выполнены. И определение не технического, а политического места встречи означает, что переговоры переходят на новый этап, скорее всего, финальный этап», — сказал Пинчук.

А вот по мнению кандидата политических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Ивана Пятибратова замена руководителя делегации с представителя силового блока на Владимира Мединского может говорить о пробуксовке диалога.

Эксперт напомнил, что январская встреча в Абу-Даби, где российскую сторону преимущественно представляли военные, позволяла рассчитывать на переход к обсуждению конкретных аспектов конфликта. Текущая же конфигурация, по его мнению, свидетельствует о том, что продвинуться к предметному разговору по ключевым для Москвы вопросам не удалось.

«Украинская сторона последовательно демонстрирует, что ни на какие уступки идти не хочет. Стало быть, в контактах на уровне представителей российского силового блока просто больше нет смысла, потому что по существу наши визави говорить не хотят», — заявил «Думе ТВ» Пятибратов.

По его оценке, возвращение Мединского к переговорам выглядит закономерным.

«Мы откатились на более ранний этап переговоров, где обсуждаются лишь общие контуры потенциального соглашения. <...> Снова отошли от конкретики. Если украинская сторона не хочет договариваться, то и нам привлекать лиц, которые вовлечены более непосредственно в вопросы военного именно решения конфликта, незачем», — резюмировал политолог.

Список Зеленского

Владимир Зеленский тоже определил состав делегации для участия в трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, в делегацию вошли сам Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а также заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

«Команда сформирована», — отметил Умеров, уточнив, что подготовка к переговорам в Женеве уже началась.

Он подчеркнул, что ключевой задачей остается достижение «устойчивого и длительного мира».

«Готовимся к серьезной и ответственной работе», добавил секретарь СНБО.