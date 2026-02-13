Стала известна сумма, которую РФС получит от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) более €9 млн солидарных выплат за сезон-2024/25, передает «Чемпионат» со ссылкой на финансовый отчет УЕФА.

€2,5 млн РФС получит по программе HatTrick VI — это единовременная выплата, предназначенная для инвестиций в футбольную инфраструктуру. Эта сумма рассчитана с 2024 по 2028 год. Более €4 млн РФС получил как федерация, которая не пробилась в основную часть мужских еврокубков.

2 февраля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее донецкий «Шахтер» и луганская «Заря» заявились на первенстве России по футболу.