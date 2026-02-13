Размер шрифта
Мерц сравнил силы России и Европы

Мерц: ВВП ЕС почти в 10 раз выше российского, но Европа не в 10 раз сильнее
Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что ЕС, несмотря на экономические возможности, не многократно сильнее России. Его слова приводит издание Bild.

«ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (российского. — Прим. «Газеты.Ru»). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик заявил, что страны Европы не используют полностью свой военный, политический и технологический потенциал. Чтобы это исправить, необходимо «переключить сознание», уверен Мерц.

Канцлер также отметил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию, но при этом считает, что Москва пока не готова к содержательным переговорам.

15 января Мерц подчеркнул, что Россия остается «значимым европейским соседом». Он выразил надежду, что в будущем отношения между ЕС и Москвой наладятся и станут более сбалансированными.

Ранее на Западе сочли «поразительной» позицию Германии по переговорам с РФ.
 
