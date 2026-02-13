Гуменник заявил пять четверных: мужчины соревнуются на Олимпийских играх в произвольной программе

21:22

Начал с приличного, но не идеального четверного сальхова. Впрочем, судьи отплюсовали. Дальше сделал четверной тулуп с ошибкой на выезде. И затем еще каскад 3-2 из акселей, вот тут чисто. Во второй части проката снова сделал тройной аксель,но снова с помаркой. Также прыгнул каскад 3 лутц + 3 тулуп, поборовшись на выезде, каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель + секвенция, но сделал бабочку на тройном лутце. Отвращался, сделал дорожку шагов, все как полагается. Заметно превзошел по технике предыдущего участника.