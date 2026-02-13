Гуменник заявил пять четверных: мужчины соревнуются на Олимпийских играх в произвольной программе

Денис Васильев из Латвии выступает следом.
154,80 за произвольную и 236,82 в сумме — это промежуточное третье место.
Начал с каскада 4-3 из тулупов. Отличный четверной тулуп, а вот с четверным лутцем и тройным акселем были ошибки на выезде. Но потом были недокруты и ошибочки. Не прям критичные, но многовато. Очень старался и выложился, но в лидеры, конечно, не выйдет.
На льду Александр Селевко из Эстонии.
На разминку выходит вторая группа участников.
За произвольную получил 165,77 и в сумме 246,64 — это второе место на данный момент. Совсем чуточку, всего 0,24 уступил Миуре.
Начал с каскада 4-3 из тулупов, сделав чисто. Затем еще сольный четверной тулуп прыгнул с помаркой. И чисто прыгнул каскад 4 лутц + 3 тулуп, взорвав трибуны! Здорово все шло, сделал тройной аксель в начале второй части программы. А потом начал ошибаться. Не вышел каскад 3 лутц + 3 тулуп, сделал степ-аут на первом прыжке, потом еще хватило сил только на 2 лутц + 2 тулуп. Зато дорожка и вращения вышли на четвертый уровень. Неоднозначное впечатление. Обидно. Мог лучше.
Лукас Бричги из Швейцарии завершает выступления первой группы.
122,08 за произвольную и 202,38 в сумме — это пятое, последнее место на данный момент.
Начал с неидеального четверного тулупа, затем с помаркой на выезде сделал тройной аксель. И эти помарки задали тон. Очень много ошибок по ходу проката. Сам расстроен. Не получилось выступление.
Выступает Адам Хагара из Словакии.
144,68 за произвольную и 222,25 в сумме. Самойлов на данный момент на втором месте.
Начал с четверного лутца, но упал. Затем сделал четверной сальхов с ошибочкой на выезде и чистый тройной аксель. Во второй части проката не идеально чисто исполнил четверной флип. В целом, неплохой прокат, но многовато помарочек и ошибок, что не позволит ему подняться сейчас выше второго места.
Владимир Самойлов из сборной Польши на льду.
170,11 и 246,88 в сумме. Миура уверенно выходит в лидеры, но сам качает головой и очень недоволен, потому что для себя Игры провалил.
Сразу сделал четверной лутц, но затем было падение с четверного сальхова. Сделал тройной аксель, плохо выезжал со сложного каскада с четверным тулупом. В целом, очень много было сложных элементов, но и ошибок хватало. Будет лидером, потому что по технике между ним и предыдущими участниками просто пропасть.
Као Миура из Японии выступает.
143,50 за произвольную и 219,06 в сумме — промежуточное первое место у Каррильо.
Начал с приличного, но не идеального четверного сальхова. Впрочем, судьи отплюсовали. Дальше сделал четверной тулуп с ошибкой на выезде. И затем еще каскад 3-2 из акселей, вот тут чисто. Во второй части проката снова сделал тройной аксель,но снова с помаркой. Также прыгнул каскад 3 лутц + 3 тулуп, поборовшись на выезде, каскад 3 флип + 2 аксель + 2 аксель + секвенция, но сделал бабочку на тройном лутце. Отвращался, сделал дорожку шагов, все как полагается. Заметно превзошел по технике предыдущего участника.
На льду Донован Каррильо из Мексики.
141,92 за произвольную, 214,73 в сумме. Ли Юйсян — первый ориентир.
Красивый прокат. Прыгнул тройной аксель, хоть и небезупречно, и еще несколько интересных элементов сделал. Но самое интересное, что вслед за тройным акселем он прыгнул четверной аксель! Тоже небезупречно, но все равно хорошо. Сам доволен прокатом — постарался, где-то отборолся, но в целом справился.
Ли Юйсян из Китайского Тайбэя выступает первым.
Первая группа участников уже вышла на лед и разминается в преддверии старта соревнований.
Петр Гуменник не просто заявил пять четверных прыжков на произвольную программу, но и исполнил их на прогоне без единой ошибки. Россиянин прыгнул четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов, четверной сальхов с двумя обозначенными акселями, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
А вот порядок выступлений фигуристов сегодня.
Первая разминка
- Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)
- Донован Каррильо (Мексика)
- Као Миура (Япония)
- Владимир Самойлов (Польша)
- Адам Хагара (Словакия)
- Лукас Бричги (Швейцария)
Вторая разминка
7. Александр Селевко (Эстония)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Маттео Риццо (Италия)
10. Ника Эгадзе (Грузия)
11. Максим Наумов (США)
12. Цзинь Боян (Китай)
Третья разминка
13. Петр Гуменник (Россия) – 23.13
14. Кирилл Марсак (Украина)
15. Стивен Гоголев (Канада)
16. Шун Сато (Япония)
17. Эндрю Торгашев (США)
18. Кевин Аймоз (Франция)
Четвертая разминка
19. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
20. Михаил Шайдоров (Казахстан)
21. Даниэль Грассль (Италия)
22. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
23. Юма Кагияма (Япония)
24. Илья Малинин (США)
Положение лидеров после короткой программы:
- Илья Малинин (США) – 108,16
- Юма Кагияма (Япония) – 103,07
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55
- Даниэль Грассль (Италия) – 93,46
- Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94
- Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 92,72
- Кевин Аймоз (Франция) – 92,64
- Эндрю Торгашев (США) – 88,94
- Шун Сато (Япония) – 88,70
- Стивен Гоголев (Канада) – 87,41
- Кирилл Марсак (Украина) – 86,89
12. Петр Гуменник (Россия) – 86,72
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане мужчины демонстрируют произвольную программу. Россиянин Петр Гуменник занимает после короткой программы 12-е место и заявил на произвольную пять четверных прыжков. Более того, все пять он чисто исполнил на последней тренировке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.