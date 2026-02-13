CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевичана отстранение от Олимпиады-2026, передает Reuters.

«CAS подвёл нас. Мы рассмотрим дальнейшие шаги», — заявил Гераскевич.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри.

Ранее третьему украинскому спортсмену запретили выступать на ОИ со своим шлемом.