Названа сумма ущерба после поджога в помещении фонда «Доброволец» в Петербурге

В Петербурге пожар на складе фонда «Доброволец» уничтожил груз на 3 млн рублей

При пожаре в пункте сбора помощи благотворительного фонда «Доброволец» в Санкт-Петербурге был уничтожен груз на 3 млн руб. Об этом рассказал 78.ru замдиректора организации Владимир Бакин.

По его словам, огонь уничтожил проводку, трубу, окно, стены, пол, а самому помещению необходим капитальный ремонт. Фонд намерен восстановить гуманитарный склад за счет собственных средств.

В видео на странице фонда во «ВКонтакте» Бакин рассказал, что инцидент произошел 4 февраля в подвале на Кантемировской улице. «Ведомая куратором украинских спецслужб» женщина пришла в пункт сбора помощи и бросила два пакета с горючей смесью. Из-за них в помещении начался пожар. Волонтеры задержали женщину до приезда сотрудников Росгвардии, при нападении никто не пострадал, но офис фонда был уничтожен полностью.

Ранее в Выборге задержали школьника, фотографировавшего пожар на складе с гумпомощью.
 
