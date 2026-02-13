Размер шрифта
Президент Финляндии объявил, что Путин «проиграл» на Украине

Президент Финляндии Стубб: РФ не добилась своих целей на Украине
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что президент РФ Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Его слова передает Clash Report.

Он утверждает, что российский лидер «хотел сделать Украину частью России», но она уже стала европейской страной. По словам Стубба, в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории» и «она не сможет восполнить потери», поэтому Киеву следует придерживаться выбранной линии и «в конце концов Киев одержит верх».

Также, по мнению финского лидера, Путин «хотел предотвратить расширение НАТО», однако «получил Финляндию и Швецию» в качестве новых членов альянса.

Кроме того, заявил Стубб, «вопреки ожиданиям Москвы» оборонные расходы Запада растут, в то время как «военные успехи России снижаются».

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь Марко Рубио и др. В преддверии форума его председатель Вольфганг Ишингер опубликовал доклад под названием «Под угрозой разрушения» (Under destruction), в котором, в частности, заявил о разрушительной политике нынешнего американского руководства.

Ранее Мерц сравнил силы России и Европы.
 
