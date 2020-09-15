Более 7 млн человек в России сделали прививку от гриппа

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Более 7,3 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Данный показатель составляет 5,0% от численности населения, говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также отмечает низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

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