Более 7 млн человек в России сделали прививку от гриппа
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Более 7,3 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Данный показатель составляет 5,0% от численности населения, говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также отмечает низкий уровень заболеваемости ОРВИ.
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