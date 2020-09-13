В центре Волгодонска загорелась многоэтажка

В центре Волгодонска загорелись несколько квартир в многоэтажке, пишет ksc-rostov.ru.

Отмечается, что пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Энтузиастов. Сначала загорелась квартира на восьмом этаже, позже огонь распространился на соседние помещения.

Жители самостоятельно выбрались на улицу и вызвали пожарных. На месте работают три пожарных расчета. О жертвах не сообщалось.

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