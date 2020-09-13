На западе США число жертв лесных пожаров увеличилось до 33

Минимум 33 человека погибли из-за природных пожаров в западных штатах США, пишет газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что 22 человека скончались в Калифорнии, 10 — в Орегоне, 1 — в Вашингтоне.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр, на западе США горят 94 лесных очага. Огонь охватил 1,86 миллиона гектаров. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе парка Долина Смерти в Калифорнии температура воздуха прогрелась до +54,4°C, что может оказаться рекордом для штата. По прогнозам, тепловая волна продолжит двигаться по западному побережью. Из-за высокой нагрузки на электросети в Калифорнии многие жители остались без электричества. 18 августа штат объявил режим чрезвычайной ситуации.

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