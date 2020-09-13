Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре возросло до 64

В результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре пострадали 64 квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«По уточненной информации, в результате пожара пострадало 64 квартиры. Продолжается работа специалистов испытательной пожарной лаборатории и надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — рассказали в спасательном ведомстве.

До этого стало известно, что огонь повредил 54 квартиры.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Российской улице горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

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