Почти 2,5 тысячи жителей Украины заразились коронавирусом за сутки

Число заражений коронавирусом за последние сутки на Украине увеличилось на 2 476, погибли еще 30 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

По данным ведомства, с начала пандемии в республике было зафиксировано 154 335 случаев COVID-19. Погибли 3 178 пациентов.

Вылечились после заражения 68 893 украинца, в том числе 547 — за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 28 млн, умерли более 920 тысяч человек.

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