В жилом доме в Приморье произошел взрыв

В жилом доме, расположенном в селе Вознесенка Хорольского района Приморья, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы района Алексея Губайдуллина.

По словам чиновника, взрыв произошел на втором этаже здания. Причина взрыва пока неизвестна, сообщил он.

«Идет еще разбор завалов, техника работает, спасатели работают», — сказал Губайдуллин.

Он добавил, что на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Жильцов дома уже эвакуировали. В нем проживает 23 человека, уточнил глава района.