Несовершеннолетняя обвинила в домогательствах таксиста в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве 16-летняя девушка обвинила таксиста в домогательствах. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел, когда девушка ехала на такси из аквапарка домой. После случившегося пострадавшая рассказала обо всем матери, которая приняла решение написать заявление в полицию.
По факту произошедшего проводится проверка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петербурге таксист изнасиловал девушку
— Таксист из Омска изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой