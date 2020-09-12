Несовершеннолетняя обвинила в домогательствах таксиста в Москве

В Москве 16-летняя девушка обвинила таксиста в домогательствах. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел, когда девушка ехала на такси из аквапарка домой. После случившегося пострадавшая рассказала обо всем матери, которая приняла решение написать заявление в полицию.

По факту произошедшего проводится проверка.

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