В Париже задержали около 130 человек в день акций «желтых жилетов»

В Париже задержали 128 человек в ходе акций движения «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что некоторые из них принесли собой ледоруб, кусачки, балаклаву, ножи.

Колонна участников протеста начали свое движение от площади Ваграм по направлению к Монмартру около 13.30 (14.30 мск). В акции в том числе приняли участие работники ночных клубов и дискотек, которые остаются закрытыми во Франции из-за пандемии коронавируса. Они пронесли в руках плакаты и баннеры.

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