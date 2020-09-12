Диетолог назвала опасность кофе при похудении

Диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королева рассказала, почему опасно худеть с помощью кофе.

По ее словам, кофеин действительно ускоряет обмен веществ, однако это происходит за счет частоты сердечных сокращений.

«Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до 8 чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем», — заявила диетолог радио Sputnik.

Она добавила, что этот напиток противопоказан людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца.

При этом Королева отметила, что кофе в умеренных количествах может оказать помощь в уменьшении жировых отложений в том случае, если употреблять его без всевозможных калорийных добавок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые составили список смертельно опасных продуктов

— Способным защитить от рака напитком оказался кофе

— Диетолог посоветовала россиянам пить чай не чаще 4 раз в день