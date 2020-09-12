В порту Бейрута снова возникло возгорание
В пострадавшем от пожара морсокм порту Бейрута зафиксировано новое возгорание, которое удалось успешно локализовать. Об этом сообщает ливанский новостной портал Lebanon Debate.
Ранее в порту Бейрута произошел сильный пожар. Местные СМИ сообщили, что пожар произошел на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Там работают пожарные расчеты.
Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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