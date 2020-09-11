МВД разыскивает спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний

Одна из шести человек, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего с блогером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Речь идет о Марине Певчих.

По данным следствия, она вылетела в Германию. В настоящее время устанавливается ее точное местонахождение.

Остальные пять человек, сопровождавшие Навального, были опрошены. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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