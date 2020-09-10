В 10 школах Саратовской области обнаружили очаги коронавируса, сообщила начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Галина Архипова. Об этом пишет ТАСС.

«Очаги регистрации коронавируса в десяти школах, четыре из них в Саратове, остальные в крупных районных центрах», — сказала Архипова.

Власти региона уточнили, что при выявлении коронавируса у школьника, ребенка изолируют, а класс переходит на дистанционное обучение. В настоящий момент одна школа полностью закрыта на карантин, еще девять — закрыли отдельные классы.

В Саратовской области коронавирусом заразились 13,3 тысячи, выздоровели 8,6 тысячи, погибли 84 человека.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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