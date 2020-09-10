В 10 школах Саратовской области обнаружили очаги коронавируса
В 10 школах Саратовской области обнаружили очаги коронавируса, сообщила начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Галина Архипова. Об этом пишет ТАСС.
«Очаги регистрации коронавируса в десяти школах, четыре из них в Саратове, остальные в крупных районных центрах», — сказала Архипова.
Власти региона уточнили, что при выявлении коронавируса у школьника, ребенка изолируют, а класс переходит на дистанционное обучение. В настоящий момент одна школа полностью закрыта на карантин, еще девять — закрыли отдельные классы.
В Саратовской области коронавирусом заразились 13,3 тысячи, выздоровели 8,6 тысячи, погибли 84 человека.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова сообщила об очагах коронавируса в медорганизациях
— Мурашко назвал дату поставки вакцины от коронавируса в клиники
— Росздравнадзор обнаружил неточности в статистике смертности от COVID-19