В павильоне Главкино под Москвой произошел пожар во время съемок

В Московской области во время съемок в павильоне Главкино произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что огонь затронул площадь в 800 кв/м. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Пожар произошел во время съемок, декорации в павильоне на Новорижском шоссе поджигали специально.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

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