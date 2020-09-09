В павильоне Главкино под Москвой произошел пожар во время съемок
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В Московской области во время съемок в павильоне Главкино произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что огонь затронул площадь в 800 кв/м. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
Пожар произошел во время съемок, декорации в павильоне на Новорижском шоссе поджигали специально.
Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
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