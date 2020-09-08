В Подмосковье девочка погибла во время пожара в бытовке
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Московской области 14-летняя девочка погибла во время пожара в строительной бытовке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что пожарные уже ликвидировали возгорание.
«В настоящее время проводится проверка, правоохранительные органы выясняют, каким образом девочка оказалась в четыре утра в строительной бытовке. Также устанавливается причина возникновения пожара», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Екатеринбургом сгорело здание пилорамы
— Четырнадцатилетняя девочка погибла при пожаре в Чехове