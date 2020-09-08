В Подмосковье девочка погибла во время пожара в бытовке

В Московской области 14-летняя девочка погибла во время пожара в строительной бытовке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что пожарные уже ликвидировали возгорание.

«В настоящее время проводится проверка, правоохранительные органы выясняют, каким образом девочка оказалась в четыре утра в строительной бытовке. Также устанавливается причина возникновения пожара», — говорится в сообщении.

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