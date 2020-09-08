Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону в России
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону в стране. Об этом сообщает РИА «Новости»
По его словам, на сегодняшней день первоочередная задача российской системы здравоохранения — это максимальная вакцинация населения от вакцинации против гриппа.
Он отметил, что перед Минздравом стоит задача избежать высокого уровня заболеваемостью гриппом.
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