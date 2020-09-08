Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 в России

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность второй волны нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в России не ожидается вторая волна коронавирусной инфекции.

При этом он добавил, что новая волна «не исключена в каком-то виде».

«Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений», — подчеркнул Собянин.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин: Москва должна избежать новых ограничительных мер в новом сезоне

— Собянин назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через 1,5 года

— Мурашко заявил, что открытие границ не повлияло на ситуацию с COVID-19 в РФ