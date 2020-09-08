Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 в России
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность второй волны нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, в России не ожидается вторая волна коронавирусной инфекции.
При этом он добавил, что новая волна «не исключена в каком-то виде».
«Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений», — подчеркнул Собянин.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин: Москва должна избежать новых ограничительных мер в новом сезоне
— Собянин назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через 1,5 года
— Мурашко заявил, что открытие границ не повлияло на ситуацию с COVID-19 в РФ