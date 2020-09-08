Союз журналистов России премировал Джулиана Ассанжа

Союз журналистов России (СЖР) присудил премию «Солидарность» основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом ТАСС сообщил глава организации Владимир Соловьев.

«Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни», — сказал Соловьев.

Он также назвал Ассанжа «настоящим борцом за свободу слова» и отметил, что в СЖР не сомневались в том, кому нужно вручить премию.

Премия «Солидарность» вручается журналистам, проявившим гражданское мужество в отстаивании свободы слова и преданным своему профессиональному долгу.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В настоящее время в британском суде находится запрос на экстрадицию журналиста в США, где его обвиняют в шпионаже.

Джулиан Ассанж прославился из-за публикаций секретных документов американских политиков. Если его выдадут Вашингтону, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

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